Dünya

Papa’dan Kudüs açıklaması

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus açıklamalarda bulundu.

Aslı fotoğrafı Aslı8 saat önce
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında Kudüs’teki gelişmelere değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kudüs’ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek “Kudüs’te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum.” dedi.

Papa, “Kutsal şehrin çok dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı duyulması ve kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çözümler aramaya davet ediyorum. Şiddet sadece şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum.” ifadelerini kullandı.

Aslı fotoğrafı Aslı8 saat önce
0 311 Bir dakikadan az

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