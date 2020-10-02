Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye’den Açıklama Bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül’de yaptığı basın açıklamasında, her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan koronavirüs verilerinde sadece Covid-19 semptomu gösteren kişilerin yer aldığını söylemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini duyurdu.

Sözcülük, Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’deki verilerin doğruluğu konusunda BirGün’e yaptığı açıklamada ‘’Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

DSÖ Sözcülüğü, testlerin, virüsün nerede olduğunu anlamak ve kontrol altına almak adına harekete geçmek için kritik bir halk sağlığı önlemi olduğu ve temasları izlemenin, olumlu vakaları izole etmek bir ön şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin test kapasitesini semptom göstermeyen vakalara da yükseltmiş olmasının övgüye değer olduğunu kaydeden DSÖ Sözcülüğü, semptomlarına bakılmaksızın tüm Covid-19 pozitif vakalarının izole edilmesinin salgının yayılma zincirinin kırılması için önerilmekte olduğunu ifade etti.

Ülkelerin, tüm Covid-19 pozitif vakalarını DSÖ’ye bildirmeye teşvik edildiğini dile getiren sözcülük, Bakan Koca’nın her vakanın hasta kabul edilmediği ve günlük olarak açıklanan verilerde semptom göstermeyen kişilerin yer almadığını söylemesi üzerine Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini ve konuya ilişkin detaylı bir açıklama için görüşme halinde olduklarını ifade etti.