Sağlık
Flaş! İngiltere, Pfizer-BionTech Aşısını Onaylayan İlk Ülke
ABD'li Pfizer ile Alman BionTech şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke İngiltere oldu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, aşının gelecek haftadan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.
Pfizer CEO’su Albert Bourla da, İngiltere’nin aşıyı onaylaması ‘tarihi bir an’ olarak nitelendirerek şunları söyledi:
“Bu yetkilendirme, bilimin kazanacağını ilk ilan ettiğimizden beri üzerinde çalıştığımız bir hedefti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nu, Birleşik Krallık’taki insanları korumaya yardımcı olmak için zamanında harekete geçme yeteneklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Daha fazla yetkilendirme ve onay beklerken, aşının dünya çapında tedarikini güvenli bir şekilde sağlamak için tedarik etmek için aynı aciliyetle hareket etmeye odaklandık.”