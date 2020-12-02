Flaş! İngiltere, Pfizer-BionTech Aşısını Onaylayan İlk Ülke

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, aşının gelecek haftadan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.

Pfizer CEO’su Albert Bourla da, İngiltere’nin aşıyı onaylaması ‘tarihi bir an’ olarak nitelendirerek şunları söyledi: