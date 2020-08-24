HES Uygulamasında Yeni Buton: “İhbarda Bulun”

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Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yeni bir özellik kullanıma sunuldu.

Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek.

Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında ‘başlık / işletme adı’, ‘açıklama’, ‘adres’ bilgileri isteniyor.

İhbar butonuna tıklandığında ‘Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır’ uyarısı çıkıyor.