Trump Yine Erdoğan’ı Övdü: “Çok İyiydi”

Donald Trump, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek “Türkiye’ye minnettarız” dedi.

Daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 ABD vatandaşı ile Beyaz Saray’da bir söyleşi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı konuşmada yaklaşık 50 ülkeden tutuklu veya rehin tutulan vatandaşlarını ABD’ye geri getirdiklerini belirterek rahip Brunson’un iadesi hakkında “Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile birkaç görüşme gerçekleştirdikten sonra anlaştıklarını dile getiren Trump, Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın” diyerek sözü Brunson’a bıraktı. Rahip de “Türk halkını seviyoruz.” dedi.

Rahip Brunson İzmir’de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, “örgüte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.