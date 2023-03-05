Jandarma Sağlık Timi Depremzede Köylere Yardım Ediyor

Depremzedelerin Sağlık İhtiyaçları Jandarma Tarafından Karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle hayatını kaybeden ve evlerini yitiren vatandaşların ihtiyaçları, Jandarma tarafından sağlanmaya çalışılıyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı sağlık timi, köy köy gezerek depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İçlerinde sağlık personelinin yanı sıra psikolog ve veteriner hekimin de bulunduğu sağlık timi, İslahiye ilçesine bağlı 76 köyün sakinleri için hizmet sunuyor.

Köy Muhtarları Eşliğinde Köyleri Dolaşan Sağlık Timi

Köy muhtarları eşliğinde sırasıyla ilçeye bağlı köyleri dolaşan Jandarma Sağlık Timi, vatandaşların hem genel muayene, hem de iğne, pansuman ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor. Gerekli durumlar için ise bölgedeki sahra hastanelerine hastaların sevkini sağlıyor. Veteriner hekimler ise sağlık timine dahil olduklarından beri, köylülerin hasta hayvanlarını muayene edip gerekli tedaviyi uygulamaya çalışıyor.

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