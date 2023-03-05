Sarımsağın Sağlık Riskleri

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre, 900 mg terapötik doz elde etmek için her gün bir diş çiğ sarımsak yenmesi gerekiyor. Aynı zamanda allisin salgılanması için sarımsak dişinin doğranması ya da ezilmesi gerekiyor. Sarımsak ısıya maruz kaldığında allisin oluşumu duruyor. Maksimum allisin oluşumundan faydalanabilmek için sarımsak doğranıp on dakika beklenmesi gerekiyor. 2018 senesinde yapılan bir araştırmaya göre, haşlanmış sarımsak çiğ sarımsağa göre yüzde 16 daha az allisin içeriyor ve kavrulmuş sarımsağın içinde yüzde 30 daha az allisin oluşuyor.

ALLİCİN’İN FAYDALARI

Antimikrobiyal özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp-damar sağlığını korur.

Kanser oluşumuna karşı koruyucu etkisi vardır.

Beyni oksidatif stresten koruyucudur.

Çiğ olarak tüketmek faydalıdır ancak allicinin keskin kokusundan dolayı birçok kişi kullanmaktan kaçınmaktadır.



