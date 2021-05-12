Kaç doz Çin aşısı geldi?

Türkiye’de Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Nisan ayı içinde Çin’den söz verilen miktarda aşı tedarik edilemedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Çin ile sorunun çözüldüğünü ve mayıs ayı içinde sevkiyatın yapılacağını belirtmişti. Bu sabah Türkiye’ye Coronavac firmasına ait Sinovac aşıları geldi. Peki, ne kadar aşı geldi?

Kaç doz aşı Türkiye’ye geldi?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Bu sevkiyatla CoronaVac aşısının, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaştığı belirtilen açıklamada, “Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.” ifadelerine yer verildi.