Sinovac Aşısı Türkiye’de de Üretilecek

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e yaptığı açıklamada aralarında Türkiye’nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini duyurdu.

Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır’a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini söyleyerek Brezilya, Endonezya ve Türkiye’ye nüfusun yüzde 20’sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin ardından aşı üretimi için lisanslama çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Yin farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

Sinovac Biotech Ltd.’in ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya’da sağlık çalışanları arasında yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg’e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin’in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.

Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi.