Koronavirüs Sürecinde Nasıl Beslenmeliyiz? Bağışıklığı Güçlendiren Gıdalar

Op. Dr. Levent Bakışgan’ın açıklamaları;

Covid maalesef hayatımızın bir gerçeği. Her zaman tekrarlanan şeylerden ben de bahsedeyim. Maske kuralımız var biliyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Covid bazı hastalarda çok hafif, bazı hastalarda ise çok ağır geçebiliyor. Burada bağışıklık sistemi gündeme geliyor. Bağışıklık sistemi kuvvetli olanlar hastalığı hafif atlatabiliyor.

Peki Covid’de beslenme nasıl olmalı? Bağışıklık sistemi ile beslenmenin bir bağlantısı var.

Birincisi D vitamininden bahsedeyim. Güneşten faydalanarak bedava olan bir vitamin olarak bahsedebiliriz. Ancak ülkemizde eksikliği çok fazla görülen bir vitamin. Demek ki yeteri kadar D vitaminini vücudumuza alamıyoruz. Bu dönemde D vitaminini almanızı tavsiye ederim. Nelerde var derseniz: Balıkta D vitamini var. Özellikle bu covid döneminde günde 1 mg gibi alabiliriz. Tablet, damla ve bazı durumlarda enjeksiyon şeklinde de alabilirsiniz. D vitamini vücudumuzda reseptörlere bağlanıyor. Bu reseptörlere bağlandığı zaman vücudumuzda bazı proteinler üretiliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren proteinler bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sisteminde çok aşırı reaksiyon verenler kötü stokinler oluyor. D vitamini ise bu aşırı reaksiyonu yani kötü stokinleri engelleyip tam tersine de iyi stokinlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

D vitamininden sonra sizlere ikinci olarak önerebileceğim magnezyum ve çinko elementleridir. Ülkemizde maalesef bu elementlerin eksikliğini de tahlillerde görüyoruz. En azından bu salgın dönemini atlatana kadar magnezyum ve çinko elementlerini de alabilirsek bağışıklık sisteminde bize çok fayda sağlayacaktır.

Üçüncü olarak da antioksidanların alınması gerekiyor. Antioksidanların aslında virüsü tedavide direkt bir etkisi yok. Fakat genel sağlığımız açısından kullanmamızın bize faydası olacağını düşünüyorum. Nelerde var? A, C ve E vitamini ile selenyum başlıca antioksidanlar. Ispanak, brokoli, kiraz, yabanmersini gibi gıdalarla antioksidanları bol miktarda vücudumuza almış oluruz.

Bir de probiyotik dediğimiz faydalı bakteriler var. Bunların da önemi çok uzun zamandır ortaya çıktı. Bazı kanser türlerini bile engelledikleri ortaya çıktı. Vücudumuzdaki faydalı bakterileri artırmamız gerekiyor. Bu dönemde bol lifli beslenmemiz gerekiyor. Bunlar da aslında çok ucuz şeyler. Bakliyat ürünleri, bezelye, kuruyemişleri tavsiye edebilirim bol lifli gıdalar olarak.

Onun haricinde antienflamatuvar etkisini gösteren bitkiler var.

Son olarak da antiviral etkili sebzeler. Bunların başında da toplum olarak çok iyi bildiğimiz sarımsak geliyor. Bu dönemde antiviral etkili sarımsağı tüketebiliriz. Kekik, biberiye. Zeytin ağacının yaprağından kendimize çay yapabiliriz.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.