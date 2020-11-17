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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü’nden Aşı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baş bilim insanı Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısının sınırlı tedarikinin 2021’in ilk yarısında başlayacağını duyurdu.

Photo of NationalTurk NationalTurk 33 saniye önce
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Soumya Swaminathan, DSÖ’nün temel amacının risk altındaki kişilerin, özellikle de doktorların aşıya erişimini sağlamak olduğunu belirterek “Yılın ilk yarısında sınırlı tedarikler yapılmasını planlıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız” dedi.

Geniş bir ilaç yelpazesine ihtiyaç duyulduğu için DSÖ’nün tüm aşı geliştiricileriyle çalıştığını belirten Swaminathan, “Örneğin bazıları yaşlı hastalar için daha uygun olabilirken diğerleri özel saklama koşulları gerektirebiliyor” ifadelerini kullandı.

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