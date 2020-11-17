Dünya Sağlık Örgütü’nden Aşı Açıklaması

Soumya Swaminathan, DSÖ’nün temel amacının risk altındaki kişilerin, özellikle de doktorların aşıya erişimini sağlamak olduğunu belirterek “Yılın ilk yarısında sınırlı tedarikler yapılmasını planlıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız” dedi.

Geniş bir ilaç yelpazesine ihtiyaç duyulduğu için DSÖ’nün tüm aşı geliştiricileriyle çalıştığını belirten Swaminathan, “Örneğin bazıları yaşlı hastalar için daha uygun olabilirken diğerleri özel saklama koşulları gerektirebiliyor” ifadelerini kullandı.