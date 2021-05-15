Sokağa çıkma yasakları sırasında kaybedilen kasları nasıl geri kazanacağız?

Covid-19 pandemisi sırasında milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle egzersiz yapma imkanını kaybetti.

34 yaş altında bu oran yüzde 23 olurken 55 yaş üzerinde daha da artıyor.

Kas kütlesi kaybetmek uzun vadede hareket ve denge sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar geçmek bilmeyen sorunları olanların doktor veya fizyoterapistlerden yardım almasını tavsiye ediyor.

Fakat herkesin bu sürecin ardından kas kütlesini artırmak için yapabileceği bir şeyler var.

Uzmanlar çoğu kişinin basit egzersizlerle başlama konusunda zorlandığını söylüyor. Fakat tavsiyeleri bu yönde: Kendinizi bir anda fazla zorlamayın. 1-Küçük adımlarla başlayın

Ortopedist Uzo Ehiogu, “Motivasyon için küçük hedefler önemli. Her gün küçük bir zafer kazanmaya ihtiyacınız var” diyor.

Güçlendirme egzersizleri daha yoğun egzersizlere başlamadan önce kilit öneme sahip. Bunun için kendi vücut ağırlığınızı kullandığınız hareketler yapabilirsiniz.

Ehiogu sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde az egzersiz yapan kişiler için 15 dakikalık ev veya bahçe işi ve günde bin adım daha fazla atma gibi adımların başlangıç için iyi birer nokta olabileceğini söylüyor:

“Sağlıklı alışkanlıklar edinmek için en önemli faktör süreklilik. Bu yüzden en iyi başlangıç, düzenli olarak gerçekleştirebileceğinizi bildiğiniz küçük hedefler koymak.

“Kendine büyük hedefler koyan insanların bu hedeflere ulaşması daha zor oluyor.”