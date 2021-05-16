Yunanistan’da aşı karşıtı doktor akıl hastanesine kaldırıldı

Yunanistan’ın Lamia şehrindeki aşı merkezinde vatandaşlara aşı vurdurmamalarını tavsiye eden kadın doktor, 12 Mayıs Çarşamba akşamı Atina Akıl Hastanesi’ne kaldırıldı.

Annesinin psikiyatrik incelemede bulunulmasını istediği kadın jinekologun, doktorların incelemeleri sonrasında Atina Akıl Hastanesi’nde gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Salı günü yaşanan olayda, doktor, aşı vurdurmaya gelen vatandaşlara ‘Vurduracağınız aşının Pfizer olduğunu nereden biliyorsunuz, kim size bunun garantisini veriyor?’, ‘Bu aşının kalp kası iltihabına neden olduğunu ve tehlikede olduğunuzu biliyor musunuz?’, ‘Niye aşı vurduruyorsunuz ki, söylenenlere inanmayın’ gibi soru ve cümlelerle insanları aşı vurdurmamaya teşvik etmişti.

O an aşı merkezinden uzaklaştırılan doktor, Disiplin’e sevk edilmiş ve açığa alınmıştı.