Türkiye İçin Tarih Verdi: “Normal Hayata Dönüleceğinden Eminim”
Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de tam normalleşme için süre verdi. Şahin, 3-4 ay içinde Türkiye'de normale dönüleceğini söyledi.
Alman BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, normal hayata dönüleceğinden emin olduğunu belirterek “Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu, muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek” dedi.
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Sabancı Üniversitesi’nin mezuniyet törenine onur konuğu olarak video konferans yöntemiyle katıldı.
Konuşmasında koronavirüs aşısının geliştirme sürecinden bahseden Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini belirterek şunları söyledi:
“Tek bir kişiye bile yardım ettiğimizde de geliştirdiğimiz aşı tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönülmesine vesile olduğunda da aynı oranda mutlu oluyorum. Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu, muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız.”