Türkiye İçin Tarih Verdi: “Normal Hayata Dönüleceğinden Eminim”

Alman BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, normal hayata dönüleceğinden emin olduğunu belirterek “Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu, muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek” dedi.

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Sabancı Üniversitesi’nin mezuniyet törenine onur konuğu olarak video konferans yöntemiyle katıldı.

Konuşmasında koronavirüs aşısının geliştirme sürecinden bahseden Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini belirterek şunları söyledi: