Enflasyon Yılın Zirvesinde! Memur ve Emekli Maaş Zamları da Belli Oldu

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu.

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17.53, aylık yüzde 1.94 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 26.29 ile ulaştırma, yüzde 25.69 ile ev eşyası ve yüzde 19.99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.50 ile ev eşyası, yüzde 4.46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3.82 ile lokanta ve oteller oldu.

Memur ve Emekli Maaş Zam Oranları Belli Oldu

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3’lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak.