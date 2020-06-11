Dominik Cumhuriyeti Seyahat Faaliyetlerini Başlatıyor

Dominik Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı direktörü Lucien Echavarria ülkenin 1 Temmuz’dan itibaren uluslar arası turizme açılacağını duyurdu. Dominik Cumhuriyeti seyahat için bir takım önlemler aldığını da açıkladı.

Caribbean Journal’a konuşan Echavarria, ülkenin otel envanterinin yaklaşık yüzde 40-50’sinin Temmuz ayında kapılarını açacağını ve kalan otellerin de ilerleyen dönemde tam kapasite çalışmaya başlayacağını söyledi. 1 Temmuz’da birkaç uçuşla ilk turizm harekinin başlayacağını bildiren Echavarria “Tüm havalimanında gelenlerin ateşleri ölçülecek ve koronavirüs taşımadıklarından emin olmak için bir takım güvenlik önlemleri alınacak” dedi.

Dominik Cumhuriyeti Korona Virüs Konusunda Güvenli Mi?

Koronavirüs salgını boyunca tur operatörleri, acenteler ve otellerle yakın temas halinde kaldıklarını ifade ederek “Tüm turizmi başlatmaya hazırız ve biliyoruz ki en hızlı iyileşme gösteren ülkeler arasındayız. Dominik Cumhuriyeti seyahat için güvenli” diye konuştu.

11 milyon nüfuslu Dominik Cumhuriyeti’nde onaylanmış 20 808 koronavirüs vakası var.

Dominik Cumhuriyeti Seyahatleri Başlıyor

Dominik Cumhuriyeti COVID-19 Acil Durum ve Sağlık İşleri Başkanlık Komitesi Genel Müdürü Dr. Amado Alejandro Baez, ülkede 1 Temmuz’da havalimanlarının yeniden açılacağını belirterek, “En üst düzeyde önlemleri alacağız. Havalimanı kontrolleri, sosyal mesafe kuralı gibi önlemler sıkı bir şekilde takip edilecek” dedi.

Dominik Cumhuriyeti’nde 1 Temmuz itibariyle restoran ve küçük işletmeler de tamamen açılacak.

Karayipler’deki pek çok ülke gibi Dominik Cumhuriyeti ekonomisi de büyük ölçüde turizme bağımlı. Bu nedenle koronavirüs salgınında ekonomik olarak büyük bir sarsıntı geçiren ülke, tüm önlemleri alarak turizmi yeniden başlatmayı ve ekonomiyi düzeltmeyi hedefliyor.