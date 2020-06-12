Sevda Noyan İddianamesi Hazır!

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında ‘tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sevda Noyan Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında söylediği sözlerle ülke gündemine oturmuştu. Sevda Noyan iddianamesi “Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” sözleri üzerine hazırlandı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Sevda Noyan İddianamesi Ne İçin Hazırlandı?

Sevda Noyan, programda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak “Kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır” demişti.

Sunucu Esra Elönü de bu skandal sözlere “Ayak az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diyerek destek vermişti.

Ülkede gündeme oturan Sevda Noyan buna rağmen geri adım atmamış ve eleştiriler karşısında şunlar söylemişti;

Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum… Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza… Liderim Recep Tayyip Erdoğan… Sonuna kadar onun yanındayım.

RTÜK Cezayı Kesmişti

RTÜK ise Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası vermişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK), Ülke TV’de Sevda Noyan’ın “Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır” sözleriyle tehditler savurması hakkında kararını verdi.

Komşularına yönelik tehdit savuran ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu.

RTÜK, yayında ‘toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu’ gerekçesiyle Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası verdi.