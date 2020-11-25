“Yoğun Bakımlarda Yer Kalmadı, Rekor mu Bilmiyorum, Veri Yok”

Habertürk yayınında konuşan Prof. Dr. Necmettin Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakımlarda yer kalmadığını belirterek şunları söyledi:

“Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı’nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir. Ameliyathane koridorları bile yoğun bakıma dönüştürüldü.

Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz. Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep’ten, Diyarbakır’dan ‘hastalarımıza yer bulun’ diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok.”