Almanya Başbakanlık Binasında Hareketli Dakikalar

Bir dakikadan az

8 Bir dakikadan az

Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla pandemi önlemleri konulu videokonferans görüşmesi yapması öncesi başbakanlık binasında tansiyonu artıran bir olay yaşandı.

Berlin’deki başbakanlık binasının kapısına üzerine sloganlar yazan bir otomobil çarptı. Arabanın üzerinde “Sizi kahrolasıca çocuk ve yaşlı katilleri’, “Küreselleşme politikalarını durdurun” şeklinde yazılar olduğu bildiriliyor.

Araçta ve binada bir hasar olmazken orta yaşlı erkek sürücü gözaltına alındı. Sürücünün eyleminin kasti olup olmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.