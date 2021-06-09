Dijital Aşı Sertifikası Parlamentodan Geçti

AB Konseyi’nin onaylamasının ardından uygulama 1 Temmuz’da başlayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), dün oylanan dijital aşı sertifikasının kabul edildiğini duyurdu. Parlamentoda 546 evet, 93 hayır oyu çıkarken 51 kişi çekimser oy kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs’ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.

Sertifika için ücret alınmayacak. Dijital veya kağıt olarak da hazırlanabilecek sertifikada kişilerin hangi aşıyı ne zaman, nerede olduğu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belge ve PCR test sonuçları gibi bilgiler yer alacak.

Avrupa Birliği BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını onaylıyor.