Beşiktaş’ta şok Aboubakar Al Nassr’a transfer oldu.

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda başrollerden birisi olan Vincent Aboubakar, yönetim ile yeni sözleşme şartları konusunda anlaşmayınca Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr‘a transfer oldu.

Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışı devam ederken yapılan sözleşmenin 30 maçlık olmasından dolayı futbolcunun sözleşmenin yenilme şartlarında aldığı ücretin iyileştirilmesini istediğine istinaden çok spekülasyon çıkmıştı.

Ahmet Nur Çebi konu ile ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya “Aboubakar’ın kontratı beklediğim bir soruydu. Kontratı ben yaptım. Aboubakar seneye Beşiktaş isterse top oynamaya devam edecektir.” demişti.

Geçtiğimiz günlerde TivibiSpor’un konuğu olan Ahmet Nur Çebi; “Aboubakar Süper Lig’de başka takıma gidebilir mi?” sorusuna “Olabilir. Gökhan Gönül, Fenerbahçe ‘de oynuyordu, geldi, tekrar Fenerbahçe’ye gitti. Aboubakar da gidebilir.” cevabını vermişti.

Bunun üzerine Kamerun Milli takımının 29 yaşındaki deneyimli golcüsüne Fenerbahçe’nin yaklaşık 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenilmişti.

Ancak Aboubakar’ın Beşiktaş ile görüşmeleri esnasında kendisini seven Beşiktaş taraftarlarına karşı bir açıklama yaparak adının Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılmasına değinmiş, “Fenerbahçe ve Galatasaray ile adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim. Her futbolcu aslında kendi yolunda yürüyor, kendi ismini bir yerlere yazdırıyor. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi.” ifadelerini kullanmıştı.

Aboubakar’ın bu nedenle Beşiktaş’tan direkt Fenerbahçe’ye gitmediği ancak önümüzdeki transfer dönemi menajerinin Fenerbahçe’ye gideceği konusunda bazı görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

Kaynak: Beşiktaş Postası