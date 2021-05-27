Seyahat

Ünlü Futbolcu Balayı İçin Maldivler’i Seçti

Karantina şartı bulunmayan ve negatif PCR testi ile rahatça gidilebilen Maldivler futbolcuların gözdesi olmaya devam ediyor.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk7 saat önce
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Şampiyon Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, geçtiğimiz hafta evlendiği eşi Nur Beşkardeşler ile balayı için Maldivler’e gitti.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’ın başarılı futbolcularından Necip Uysal Türkiye Kupası zaferinin ardından Nur Beşkardeşler ile dünya evine girmişti.

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Necip-Nur Uysal çifti balayı için Hint Okyanusu’ndaki cennet ülke Maldivler’i seçti.

Instagram hesabından hikayeler paylaşan Necip Uysal ve eşi balayını Ayada Maldives Resort’ta geçiriyor.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk7 saat önce
0 334 Bir dakikadan az

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