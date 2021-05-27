Seyahat
Ünlü Futbolcu Balayı İçin Maldivler’i Seçti
Karantina şartı bulunmayan ve negatif PCR testi ile rahatça gidilebilen Maldivler futbolcuların gözdesi olmaya devam ediyor.
Şampiyon Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, geçtiğimiz hafta evlendiği eşi Nur Beşkardeşler ile balayı için Maldivler’e gitti.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’ın başarılı futbolcularından Necip Uysal Türkiye Kupası zaferinin ardından Nur Beşkardeşler ile dünya evine girmişti.
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Necip-Nur Uysal çifti balayı için Hint Okyanusu’ndaki cennet ülke Maldivler’i seçti.
Instagram hesabından hikayeler paylaşan Necip Uysal ve eşi balayını Ayada Maldives Resort’ta geçiriyor.