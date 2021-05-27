Zinedine Zidane’dan ikinci kez veda

La Liga devi Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, “Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane’ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid’e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne İngiliz ekibi Chelsea’ye elenerek veda eden Real Madrid‘de Zidane’ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.

REAL MADRID’E YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK

Zinedine Zidane ile yaşanan ayrılık sonrası Antonio Conte, Allegri ve Joachim Löw’ün Real Madrid’in adayları arasında olduğu Pirlo ile yolları ayırdığını gün içerisinde duyuracak olan Juventus‘un da Allegri’yi de resmen açıklaması bekleniyor.