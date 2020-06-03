Spor
25 Pozitif Vaka Çıktı, Takım Komple Karantinaya Alındı
Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'de toplam 65 kişiye yapılan koronavirüs testinden 25'i pozitif çıktı. Takım 14 gün karantinaya alındı.
Ukrayna Futbol Federasyonu, 31 Mayıs’ta oynanması gereken Karpaty-Mariupol maçını ertelemişti. Karpaty Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, test uygulanan 65 kişiden 25’inde koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın tüm antrenmanları iptal edildi, ve tüm personel ve futbolcular karantinaya alındı.
Ukrayyna’da diğer maçların oynanıp oynanmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmıyor.