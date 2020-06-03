25 Pozitif Vaka Çıktı, Takım Komple Karantinaya Alındı

Ukrayna Futbol Federasyonu, 31 Mayıs’ta oynanması gereken Karpaty-Mariupol maçını ertelemişti. Karpaty Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, test uygulanan 65 kişiden 25’inde koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın tüm antrenmanları iptal edildi, ve tüm personel ve futbolcular karantinaya alındı.

Ukrayyna’da diğer maçların oynanıp oynanmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmıyor.