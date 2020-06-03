Bundesliga takımlarından Schalke 04’de forma giyen Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “”Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe’de oynama ihtimalim yok.” demiş. Allah hepimize ömür verirse Ozan’ın bu sözlerinin aksine davranmak zorunda kalacağı şartları önümüzdeki yıllarda yaşayıp yaşamadığını göreceğiz.

Ozan’ın Fenerbahçe’de oynama ihtimalim yok söylemi, tam bir alaturka söylem olmuş. Hâlbuki Ozan, “Ben profesyonelim, bir gün her takımda oynama ihtimalim var” demeliydi. Acaba, Almanya’da hiç böyle bir konuşma duymuş mudur? Örneğin, bir Alman futbolcu “Ben Köln’lüyüm. Başka takımda oynama ihtimalim yok.” der mi ve Ozan hiç böyle bir cümleyi Almanya’da duymuş mudur?

Ozan’ın bu konuşmasına benzer konuşmalara futbol tarihimizden başka örnekler vermek mümkündür. Bu durumun temel sebebi, spor kültürümüzün geri kalmışlığıdır. Galatasaray ve diğer takımların alt yapısında çocuk ve genç futbolcular, modern zamanların şartlarına göre aday elit sporcu zihniyetine göre yetiştirilmiyor. Bu nedenle gerçek anlamda sporcu yetiştirmek isteyen kulüpler, sporda psikososyal alanlarda uzman bir profesyonelden mental antrenman çalışmaları konusunda yardım almalıdır. Bu mental destek, sadece sporcular için değil antrenör ve yöneticiler için de geçerlidir.

Dr. Ersin AFACAN

İnstagram: mental_destek