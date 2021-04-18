56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Jose Manuel Diaz Gallego kazandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya’da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR 2021) bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.

Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021’de şampiyonluğu elde etti.

İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.

56.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci ve son etabını ise Belçika’nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (TUR 2021) kazanan Fransa’nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törende aldı.

Takım şampiyonu Delko

TUR 2021’in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego’nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc’un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.