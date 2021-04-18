Dünya

Mısır’da tren kazası: 8 ölü

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Photo of Aslı Aslı 4 saat önce
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Mısır’ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

Mısır Demiryolları Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum’dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır’da 26 Mart’ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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