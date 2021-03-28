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FutbolSpor

A Milli Takım’da korona paniği

Letonya maçı öncesi yapılan testlerde semptom göstermeyen üç futbolcunun testleri pozitif çıktı.

Photo of Aslı Aslı 5 saat önce
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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başladı. Milliler, 30 Mart Salı akşamı ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Letonya maçı öncesi ise takımda korona paniği yaşanıyor.

İspanya’da oynanan Norveç maçının ardından İstanbul’a dönen milli takıma kovid-19 testi uygulandı. Testlerin sonucunda semptom göstermeyen üç futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. 29 Mart Pazartesi günü test tekrarlanacak. Şayet söz konusu futbolcuların testleri bir kez daha pozitif çıkarsa kamptan ayrılacaklar. Hollanda maçı öncesinde de testi pozitif çıkan iki futbolcu kamptan ayrılmıştı.

Türkiye Letonya maçı seyircili oynanacak

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