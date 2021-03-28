Bir kitap hayatınızı değiştirebilir mi?

Modern çağın en büyük sorunlarından biri ‘hiçbir şeye yetişememek. İş, ev, çocuklar derken hayatın bize sunduğu güzelliklerin farkına varamıyoruz. Kaçımız ‘anın’ tanıdı çıkarabiliyoruz ki!

Yaşadığımız anın ne kadar kıymetli olduğunu önemsemeden kimi zaman hafızalarımıza kaydetmemiz gereken görüntüleri telefon kameralarıyla çerçeveliyoruz. Gittiğiniz şahane bir doğa yürüyüşünü ya da bir konseri gerçekten zihninize kaydediyor musunuz? Yoksa bir daha kolay kolay dönüp bakmayacağınız telefon galerilerine mi yüklüyorsunuz…

Sürekli bir şeylerden şikayet ederken sağlığımızın yerinde olmasını, sevdiklerimizin yanında olmasının kıymetini fark edemiyoruz. Aynı evin içerisinde farklı yaşantıları tercih edip kimi zaman çocuklarımızın, kardeşlerimizin göz rengini, zevklerini, alışkanlıklarını bile unutuyoruz. Peki, ama ne için? Daha iyiye ulaşabilmek için mi? Peki, daha iyi nedir? Egomuzun esiri olarak daha çok para mı daha iyi bir kariyer mi arzu ediyoruz?

Maud Ankaoua’nın kaleme aldığı Yan Pasaj Yayınları’ndan çıkan Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü kitabı gerçekleri bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Egomuzu susturup, beynimiz yerine seçimlerimi kalbimize bıraktığımızda yaşamlarımızın nasıl da anlamlı hale geleceğini bu kısacık kitapta öğrenebilirsiniz. Hayatın anlamını öğrenebilmek için Nepal’e doğru bir yolculuk yapmak zor olabilir; onun yerine bu eserle yollarınızı buluşturabilirsiniz…

Maëlle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, yoğun tempoda koşturmaktan kendi mutluluğunu önceliği yapmayı unutmuş, Parisli mutsuz bir kadındır. En yakın arkadaşı Romane ile buluştuğunda öğrendiği gerçek sonucunda bir seçim yapmak zorunda kalır ve ondan istenen uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Böylece mutluluğa giden hikâyesi de başlamış olur. Tam da Tolstoy’un dediği gibi, “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.”

Yanardönerin Sıradan Mucizesi ile yolculuğa hazır mısınız?

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