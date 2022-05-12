Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonsporlu iş adamı olarak verdiği röportajın ayrıntıları çıktı

Beşiktaş Postası‘nın haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 2008 yılında Trabzonspor’un resmi yaygın organına verdiği röportajın ayrıntıları ortaya çıktı.

Trabzonspor dergisinin 2008 Haziran-Temmuz sayısında röportajı yayınlanan Ahmet Nur Çebi için dergi “Her Trabzonlu gibi, Trabzon’a, ilçesine, köyüne, akrabalarına ve Trabzonspor’a sevdalı” ifadelerini kullanmış. Çebi de Trabzonspor’dan sürekli “biz” diye bahsediyor.

İşte dergide yer alan röportajdan bölümler;

“Trabzonlu ve Trabzonsporlu işadamı Ahmet Nur Çebi, futbolun endüstri haline geldiğini ve profesyonel yönetildiğini ifade ederek, kalıcı yatırımların şart olduğunu vurguladı. Bize bir sektör söyleyin, o sektörde Trabzonlu, Trabzonsporlu biri olmasın. boşuna uğraşmayın bulamazsınız. Araklılı Çebi ailesi malumunuz. İşte ünü Araklı ve Trabzon’u aşan Çebi ailesinde herkesin bildiği bir isim vardır; Yaşar Kaptan Çebi. Demir çelik, denizcilik alanında lider firmalardan birinin sahibi olan Yaşar Kaptan Çebi, bugün hala işlerinin başında. Onun en büyük yardımcısı oğlu Ahmet Nur Çebi. İstanbul’daki ikinci kuşak genç Karadenizli iş adamlarından. Kaptanoğlu Demir Çelik A.Ş.’nin ikinci adamı, başkan vekili. Ailenin ömrü gurbette geçse de Ahmet Nur Çebi Trabzon merkez doğumlu. Çömlekçi’den. O da ilkokul çağında gurbetle tanışan her Trabzonlu gibi, Trabzon’a, ilçesine, köyüne, akrabalarına ve Trabzonspor’a sevdalı.”

“Ardından ben Galata kulübünde başkanlık yaptım. Spora ilgimiz çok ama Trabzonspor farklı.”

Trabzonspor’a destek devam edecek

“Babam sağ olduğu sürece onun alacağı kararlar önemlidir. Onun istediği şekilde her türlü destek (Trabzonspor’a) devam edecektir.”

Trabzonspor’un gelirini artırıcı projeler üretmeli.

Kulübün gelirleri netleşmeli. Benden, ondan alıp da futbolcuya verme, Trabzonspor’a ver. Senelerdir yaptığımız bu, futbolcuya para vermek. Hadi futbolcuya veriyorsun o zaman Trabzon’u futbolcu tarlası haline getir. Oyuncu yetiştir, sat. İyileri kadrona kat.

Termik santral kuralım. Bu termik santral hiç kazanmasa senede 40-50 milyon dolar para kazanır. Bu gelirin 20 milyon dolarını Trabzonspor’a harcasanız bile size hayli hayli yeter. Yönetici olsam, şampiyonluk ideali değil belki, görevde olduğum süre içinde kasada şu kadar para hedefi koyar ve o hedefe de ulaşırım. Sonra da görevimi diğer arkadaşlarıma bırakırım.

(Soru)Sayın başkan Şener’in (Sadri) enerji sektörüne gireceğiz sözü var.

Çok güzel düşünmüş Sadri bey. Trabzon halkının parasıyla artık bu işler yürümez. Taraftarımıza, “Paramız yok bu kadarlık Trabzonspor’la idare edin” dersek ayıp etmiş oluruz.”

Kaynak: Beşiktaş Postası

Haberin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada Beşiktaşlılar büyük tepki gösterdiler.

Beşiktaş Kongre Üyesi Tahsin Yeşildere: Hala Beşiktaş’ın başkanlığını yürüten ve yeniden başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi bu yazılı belge doğrultusunda tüzük gereği Beşiktaş’tan ihraç edilmelidir.Trabzon’a, ilçesine, köyüne, Trabzonspor’a sevdalı Ahmet Nur Çebi.

Hala Beşiktaş’ın başkanlığını yürüten ve yeniden başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi bu yazılı belge doğrultusunda tüzük gereği Beşiktaş’tan ihraç edilmelidir.Trabzon’a, ilçesine, köyüne, Trabzonspor’a sevdalı Ahmet Nur Çebi” https://t.co/r12pPKizTT @besiktaspostasi aracılığıyla — Tahsin Yeşildere (@tahsinyesildere) May 12, 2022

Hamit Kuluç: Ahmet Nur Çebi’nin Trabzon’daki tersanesinin anlık görüntüsü bu Trabzon bayrağı göndere çekilmiş 1 şampiyonluk alıp 1 şampiyonluk satan başkan olarak tarihe geçtinz O koltukta daha fazla durmayın Çok istiyorsanız Defolup gidin Trabzona başkan olun Beşiktaşsporlu



Ahmet N. Çebinin Trabzon'daki tersanesinin anlık görüntüsü bu

Trabzon bayrağı göndere çekilmiş🤦‍♂️😡

1 şampiyonluk alıp 1 şampiyonluk satan başkan olarak tarihe geçtinz O koltukta daha fazla durmayın Çok istiyorsanız Defolup gidin Trabzona başkan olun Beşiktaşsporlu @AhmetNCebi 😡 pic.twitter.com/vH2V0rj1Dx — ⚔️Ⓜ️hmt Klç1903⚔️ (@Klc1903Mhmt) May 12, 2022

Seçime girme Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetsin. Camiamızda senin gibilerin yeri yok Trabzon orda aday olabilirsin. İstifa et