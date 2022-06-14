Beşiktaş Postasının haberine göre Tunga Fişekçioğlu Çebi için disiplin sevk talebi yaptı.

28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulunda Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi, BJK kongre üyesi Sn. Tamer Mert’e, ‘Allah Belanı Versin’ şeklinde bağırmasının yankıları sürüyor.

Beşiktaş’a yakıştırdığınız başkan bu demek? https://t.co/tcSOUeGtCg — Aysu Melis Bağlan (@aysumelis) May 29, 2022

‘Allah belanı versin’ için, Ahmet Nur Çebi’ye disiplin sevk talebi yapıldı

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve Süleyman Seba’nın eski dostlarından Maruf Pekcan’nın Ahmet Nur Çebi’ye ‘Beşiktaş’ı Cami Avlusunda mı buldunuz ?’ seslenişinden sonra şimdi de divan üyesi Tunga Fişekçioğlu, Ahmet Nur Çebi hakkında BJK tüzüğününün 47. maddesi gereğince Disiplin Kuruluna sevk edilmesi için yönetim ve divan kurullarına talepte bulunduğu öğrenildi.

“Kongre üyesinin ve kulübün onur ve saygınlığına karşı yapılmış eylemdir”

Bugün sevki yapılan talepte Ahmet Nur Çebi’nin milyonların gözü önünde bir üyeye yapılan sözlü saldırının hem üyeye hem de camianın onur ve saygınlığına ve bu eylemin sadece dernek üyesine değil Beşiktaş’ın tüzel kişiliğine de zarar verdiğine dikkat çekildiği öğrenildi.

Yalçın Karadeniz emsal kararı

BJK Divan Kurulu eski Başkanı Yalçın Karadeniz’in, BJK Denetim Kurulu ve üyelerinin talebi doğrultusunda, mali durum ile ilgili eleştiri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilerek kınama cezasını hatırlatılarak emsal gösterildiği de sevk talebinde yer aldı.

Disiplin sevk başvurusunun tamamı şu şekilde oldu:

Sayın BJK Yönetim Kurulu, Kulübümüzün 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulunda Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi, BJK kongre üyesi Sn. Tamer Mert’e, ‘Allah Belanı Versin’ şeklinde bağırıp lanet okumuştur. Bu olayın, milyonların gözü önünde, canlı yayında cereyan etmesi hem kendisine hakaret edilen üyenin hem de mensubu olduğumuz camianın onur ve saygınlığına zarar vermiştir. Bu sebeple, üyeye karşı yapılan bu hakaret, sadece Sn. Tamer Mert’e karşı yapılan bir eylem değildir. Üzülerek belirtmek isterim ki, bu küçük düşürücü eylem, sadece Beşiktaş’ın değil, ne yazık ki Türk Spor tarihi kayıtlarına da geçmiştir. Göğsünde Ayyıldız armasıyla, bir asırdan uzun bir süredir var olan güzide kulübümüzün başkanlık makamı mertebesinde, bugüne kadar görülmemiş bir şekil ve üslupla söylenen bu sözler, kulübümüzün tüzel kişiliğine de zarar verici ve telafisi mümkün olmayacak bir hal yaratmıştır. Buna göre Sn. Ahmet Nur Çebi için tüzüğümüzün;

Madde 47. a-c-d ve f maddeleri gereğince Disiplin Kuruluna sevk edilmesi için gereken işlemin yapılmasına, Disiplin Kuruluna yapılması gereken sevkin yapılmaması halinde, sadece tüzükte kanunun emredici hükümlerince karşılığı olan bu eylemlerin uygulanmasının engellenmesinden sorumlu olmayacağınızı aynı zamanda, bundan sonraki başkan ve yönetim kurullarına da ‘Allah Belanızı Versin’ ve benzeri söylemlerinin oluşmasından da sorumlu olacağınızı, Süleyman Seba ve Baba Hakkı‘nın ruhlarına saygı duyan bir divan kurulu üyesi olarak sizlere üzülerek hatırlatmak isterim. Bu duruma emsal olarak BJK Divan Kurulu eski Başkanı Yalçın Karadeniz’in, BJK Denetim Kurulu ve üyelerinin talebi doğrultusunda, sarf ettiği sözler nedeniyle, Disiplin Kurulu’na sevk edilerek kınama cezasını hatırlatmak isterim. BJK Derneği kamu yararına dernek statüsünde olup diğer tüm spor kulüpleri gibi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 2.kısım tüzel kişiler başlıklı 2.bölümünde yer alan Dernekler ve 5253 numaralı dernekler yasası ile belirlenmiş düzenlemelere göre yönetilir.

Yine 4721 numaralı Medeni Yasanın 71. maddesine göre “üyeler dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

Aynı yasanın 58.maddesinende dernek tüzükleriyle ilgili düzenleme yapılmış olup, 2.fıkrasında da dernek tüzüğünün kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağı emredilmiştir. Bu durumdan yola çıkarak, daha önce verilen cezalar da göz önüne alındığında, 5237 numaralı TÜRK CEZA KANUNUNUN temel ilke ve hükümlerine göre Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesinin de çiğnenmemesi adına gereği için bilgilerinize, arz ederim. Müslüm Gülhan: ‘Allah belanı versin’ cümlesine, yoğun bir analiz yapmak gerektiğini hissettim.

Ahmet Nur Çebi’ye büyük tepki

Tamer Mert kendisine beddua eden Çebi’ye cevap verdi

Eski dost Maruf Pekcan’nın Ahmet Nur Çebi’ye hitaben sordukları arasıda “Son Genel Kurulda Bir Üye’ye “Allah Belanı Versin” Dedin mi” sorusu da yer almıştı;