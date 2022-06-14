Tanju Özcan hakkında CHP’den kesin ihraç istemi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pazartesi günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları yazılı açıklama ile duyurdu.

Torun açıklamasında, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin” MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtti. Torun, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, ‘kesin ihraç’ istemiyle ‘tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile” karar verildiğini açıkladı.

Tanju Özcan’ın 16 Mayıs’taki toplantıda el kaldıran AKP’li Meclis Üyesi Hace Çınar’a “Bana neden el sallıyorsunuz hanımefendi, ayıp oluyor el sallamak filan, ben evli barklı adamım” ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.

Tanju Özcan’a CHP Genel Merkez tarafından “pek çok kez sözlü olarak” uyarı yapıldığını belirten Torun, Özcan’ın “bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve ‘uyarı’ ile” cezalandırıldığını da hatırlattı. Tanju Özcan, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkındaki sözleri nedeniyle “uyarı” cezası almıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçen yıl yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerinde 10 kat zam yapacağını açıklaması da tartışma yaratmıştı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP’den ihraç edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıkladı.

Kaynak: DW