Alexa Guarachi, Adelaide WTA 500’de çiftler şampiyonu oldu

Alexa Guarachi, Avustralya’nın Adelaide kentinde düzenlenen WTA 500 turnuvasının çiftler masasında Amerikan Desirae Krawczyk ile bir eşleşme oluşturarak şampiyon oldu .

Bir saat 48 dakika süren maçta, Şilili Guarachi (26.) ve Kaliforniyalı (25.) , Amerikalı Hayley Carter (36.) ve Brezilyalı Luisa Stefani (31.) ile 6-7 (4 ) arasındaki finalde galip geldi. Setler 6-4 ve 10-3 olarak bitti.

Guarachi WTA pistindeki üçüncü şampiyonu aldı. Alexa Guarachi daha önce Gstaad ve İstanbul’da WTA 250’de Krawczyk ile birlikte kazanmıştı.

Şilili kariyerine çiftlerde yirmi üçüncü şampiyonluğu ekledi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final müsabakasında Guarachi-Krawczyk çifti, Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karşılaşıp TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da çiftlerde Guarachi (Şili)-Krawczyk (ABD) ikilisi şampiyon olmuştu.

Not: Dünya da en çok kazanan ünlü tenisçi Federer’dir