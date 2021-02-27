ABD’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar bekleniyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin ‘birkaç hafta içinde’ Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını ifade etti.

Psaki, Moskova’ya yönelik yeni kısıtlayıcı önlemlerin ne zaman beklenebileceği sorusuna, “Birkaç ay değil, birkaç hafta içinde” yanıtını verdi.

Rusya dosyasının ‘birkaç bileşen içerdiğini’ vurgulayan Psaki, yaptırım nedenlerini seçimlere ‘müdahale etme’, siber ve dijital saldırı, ayrıca Afganistan’da ABD askerlerine suikast karşılığında ödül şeklinde sıraladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD yönetiminin sıralanan açılardan analize devam ettiğini sözlerine ekledi.

Rusya ise daha önce birçok kez söz konusu suçlamaları reddetmişti.