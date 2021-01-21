Arsene Wenger ‘in Mesut Özil ve Fenerbahçe yorumu

Alman milli futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasını eski hocası Arsene Wenger yorumladı.
BeIN Sports’a konuşan Fransız teknik direktör, Mesut Özil‘in Fenerbahçe formasını giyecek olmasını, “Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi” şeklinde yorumladı.
Mesut Özil‘i Arsenal’e transfer eden ve dört yıl birlikte mesai yapan ünlü çalıştırıcı şöyle konuştu:
“Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir
Onun her zaman Arsenal’de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı