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Arsene Wenger ‘in Mesut Özil ve Fenerbahçe yorumu

Arsene Wenger : Mesut Özil "Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi"

Photo of Yönetici Yönetici 54 dakika önce
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Arsenal Manager Arsene Wenger with Mesut Ozil of Arsenal at full time during the FA Cup FINAL match between Chelsea and Arsenal at Wembley Stadium, London, England on 27 May 2017. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xAndyxRowlandx PMI-1179-0016

Alman milli futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasını eski hocası Arsene Wenger yorumladı.

BeIN Sports’a konuşan Fransız teknik direktör, Mesut Özil‘in Fenerbahçe formasını giyecek olmasını, “Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi” şeklinde yorumladı.

Mesut Özil‘i Arsenal’e transfer eden ve dört yıl birlikte mesai yapan ünlü çalıştırıcı şöyle konuştu:

“Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir

Onun her zaman Arsenal’de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı

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