Arsene Wenger ‘in Mesut Özil ve Fenerbahçe yorumu

“Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir

Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir.