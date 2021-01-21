Dünya
Yunanistan, İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkardı
Yunanistan parlamentosu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.
Onaylanan yasa, Yunanistan’ın kuzey batısındaki Korfu adasından; en güneyideki Mora yarımadasının orta ayağındaki Tainaro ucunun batısına kadar olan kara suları 12 mile uzatılmış oldu.
300 sandalyelik parlamentoda ismen yapılan oylamada, Yunanistan Komunist Partisi’nin (KKE) kullandığı 16 çekimser oyun dışında, muhafazakar iktidar partisinden başka sol ve sağ eğilimli tüm muhalefet partilerinin toplam 284 kabul oyu ile tasarı yasa haline getirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “İyonya denizindeki kara sularının 12 mile uzatılmasıyla Yunanistan’ın egemenlik sahasının 13 bin kilometrekare genişlediğinden” söz etti.