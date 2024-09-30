Beşas Basketbol’da İslam Bozkurt dönemi

Beşas Spor Kulübü Basketbol Takımı, idari ekibini güçlendirmek adına önemli bir adım atarak İslam Bozkurt’u İdari Menajer olarak bünyesine dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada “Beşas Spor Kulübü Basketbol Takımı olarak, idari operasyonlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla İslam Bozkurt’u İdari Menajer olarak kadromuza katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kendisinin deneyimi ve vizyonuyla, kulübümüzün yönetim süreçlerine değer katacağına ve başarılarımızı daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Hoş geldin İslam Bozkurt!” ifadeleri kullanıldı.

İslam Bozkurt ise yeni görevi ile ilgili şunlar söyledi:

“Takımımızın sahada gösterdiği performansı en üst düzeye çıkarmak için hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz.

Bu sezon hedeflerimiz büyük ve iddialı. Takım olarak, sadece sahada başarı elde etmeyi değil, aynı zamanda taraftarlarımızla daha yakın bir ilişki kurmayı ve basketbolun sevilen bir spor dalı olarak ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz.

Şu anda, yeni transferler ve mevcut oyuncularımızla birlikte kadromuzun son halini belirlemeye çalışıyoruz. Takımımızın uzun vadeli başarısı için doğru adımları atmaya devam ediyoruz. Teknik direktörümüz ve ekibimiz, sahada en iyi performansı sergilemek için stratejiler geliştiriyor.

Taraftarlarımızın ve siz değerli basın mensuplarının desteği, bizim için her zaman çok önemli olmuştur. Bu desteğin yeni sezonda da artarak devam edeceğine olan inancımız tam. Sizlerin de desteğiyle bu sezonu hep birlikte başarılarla dolu bir şekilde geçireceğimize inanıyoruz.

Son olarak, takımımızla ilgili gelişmeleri ve önemli duyuruları zamanında paylaşmaya devam edeceğiz. Bizlere olan ilginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.”