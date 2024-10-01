Gazeteci Güneri Civaoğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Güneri Civaoğlu kimdir?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939’da Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi’nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü.

1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV’de yöneticilik yaptı. 1996’dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D’de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda Durum başlıklı televizyon programını sundu. Kanal D’de başladığı Şeffaf Oda programı ile başka kanallarda da devam etti. Ablası Sevgi Uluğbay Orgeneral Ragıp Uluğbay ile evliydi.

İstanbul Barosu’nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir müddet İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gazetecilik hakkında ders verdi.

ABD Başkanı Joe Biden savunma alanında kullanılmak üzere Tayvan’a 567 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

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