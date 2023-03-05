Basketbol

Beşiktaş Galatasaray’ı Mağlup Etti!

7 1 dakika okuma süresi
Beşiktaş Galatasaray'ı Mağlup Etti!

 

Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray NEF’i 85-78 Mağlup Etti

Beşiktaş Emlakjet, 19’uncu haftada Akatlar salonunda ağırladığı Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı.

Maçın Özeti

  • 1’inci Periyot: 19-17
  • Devrenin Sonu: 34-37
  • 3’üncü Periyot: 67-57

Kadrolar

Beşiktaş Emlakjet

  • Freeman 18
  • Burak Yıldızlı 8
  • Jackson 13
  • Usher 14
  • Sokolowski 7
  • Egemen Güven 11
  • Kerem Konan
  • Okben Ulubay 5
  • Whitehead 5
  • Samet Yiğit 4

Galatasaray NEF

  • Russel 17
  • Ennis 21
  • Sadık Emir Kabaca 15
  • Göksenin Köksal 7
  • Caloiaro 9
  • Muhaymin Mustafa 2
  • Mahir Ağva
  • McGee 5
  • Ristic 2

Beşiktaş Emlakjet, Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı, Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı. Maçın özeti olarak 1. periyot 19-17, devre 34-37 ve 3. periyot 67-57 olarak özetlenebilir. Beşiktaş Emlakjet’te Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5 ve Samet Yiğit 4 ile oynarken Galatasaray NEF’te Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5 ve Ristic 2 ile sahada yer aldı.

Etiketler
7 1 dakika okuma süresi
Başa dön tuşu