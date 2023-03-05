Amazon Kapatıyor: 8 Kasiyersiz Mağaza

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n \n\u00a0\n\nAmazon, 1 Nisan itibar\u0131yla 8 adet kasiyersiz Go ma\u011fazas\u0131n\u0131n\u0131n New York, Seattle ve San Francisco'daki konumlar\u0131n\u0131 kapataca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. \nE-ticaret devi, Virginia'daki ikinci genel merkezinin in\u015faat\u0131n\u0131 durdururken, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n uzaktan \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 tercih etmesiyle ofis ihtiyac\u0131n\u0131n yeniden de\u011ferlendirildi\u011fini kabul etti. \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n Avrupa'ya stagflasyon uyar\u0131s\u0131: Enflasyonda yava\u015flama ge\u00e7ici \n\n\n\nOcak ay\u0131nda \u015firket, i\u015ften \u00e7\u0131karmalar\u0131n 10.000'den 18.000 ki\u015fiye \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 planlam\u0131\u015ft\u0131. \n \n\n\n\u015eirket s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Jessica Martin, yay\u0131nlara yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Herhangi bir fiziksel perakendeci gibi, biz de ma\u011faza portf\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc periyodik olarak yeniden de\u011ferlendiriyor ve zamanla optimizasyon kararlar\u0131 al\u0131yoruz. Amazon Go format\u0131na ba\u011fl\u0131 kal\u0131yoruz, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 20'den fazla Amazon Go ma\u011fazas\u0131 i\u015fletiyoruz. ABD ve hangi konumlar\u0131n ve \u00f6zelliklerin m\u00fc\u015fterilerde en \u00e7ok yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmeye devam edece\u011fiz." dedi. \nAmazon, h\u00e2l\u00e2 20'den fazla Go ma\u011fazas\u0131na sahip olsa da, uzun s\u00fcredir fiziksel perakende alan\u0131n\u0131 ele ge\u00e7irmek i\u00e7in m\u00fccadele ediyor ve s\u0131k s\u0131k stratejilerini de\u011fi\u015ftiriyor. \n
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