Eski NBA Yıldızı Shawn Kemp Tutuklandı

Seattle Supersonics’nin ikonik bir yıldızı olan 53 yaşındaki basketbol yıldızı, ateş ederek sürmek suçundan tutuklandı.

Tutuklanmaya Neden Olan Çatışma

İki arabanın yolcularının bir otopark içinde tartışmasının ardından Shawn Kemp tutuklandı. NBA sahasındaki kariyeri 2005 yılında kokain ve esrar bulundurmakla suçlanmasıyla durduruldu. Sonrasında 2020’den beri Seattle’deki marijuana dispanserini “Shawn Kemp’s Cannabis” adı altında işletiyor.

Shawn Kemp’in Geçmişi ve Güncel Durumu

Shawn Kemp, 90’lı yıllarda NBA’deki yıldız oyuncular arasındaydı. Ancak son 24 saat içinde yanlış nedenlerle haberlere girdi ve polis tarafından tutuklandı. Kemp, 2005 yılında esrar ve kokain bulundurmakla suçlanmış ve 2020’den beri Seattle’deki marijuana dispanserini “Shawn Kemp’s Cannabis” adı altında işletiyordu. 53 yaşındaki eski basketbol yıldızı, bu durumdan sonra yasalarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

