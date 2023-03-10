Biden Zenginlerden Daha Fazla Vergi İstiyor

Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD hükümeti, önümüzdeki mali yıl için bütçe taslağını sundu. Buna, sosyal güvenlik ve sağlık sigortasını güçlendirme ve şirketler ile varlıklı vatandaşları daha ağır vergilendirme planları da dahil.

Bütçe taslağına göre, 100 milyon ABD dolarından fazla varlığı olan herkes, gelecekte asgari yüzde 25 vergi oranı ödemek zorunda kalacak. Demokratlar bütçe taslağında, mevcut vergi düzenlemelerinin büyük boşluklara izin verdiğini söylüyor. En zengin Amerikalıların çoğu, orta sınıf hane halklarından daha düşük vergi oranları ödeyecekti.

Biden, Philadelphia’da yaptığı bir konuşmada emekçilerin “sağlıklarını feda ettiklerini” ve “ekonominin çok uzun süre gerisinde kaldıklarını” vurguladı. Başkan, “Aynı zamanda, tepedekiler her şeyden paçayı sıyırdı. Hiçbir milyarder öğretmen veya itfaiyeci olarak çalışan birinden daha az vergi ödememeli” dedi.

Daha küçük bir açık için daha yüksek vergiler

Sunulan bütçe planlarına göre, şirketler de daha yüksek vergilere uyum sağlamak zorunda kalacaklardı. Biden hükümeti, şirketler için mevcut yüzde 21 olan vergi oranını yüzde 28’e çıkarmak istiyor. Petrol ve gaz şirketleri için vergi avantajları gelecekte kaldırılacak. Biden, “En zengin ve en büyük şirketlerden adil paylarını ödemelerini istemeliyiz” dedi.

Süper zenginler ve şirketler için yapılan bu vergi artışlarıyla hükümet, bütçe açığını on yıl içinde yaklaşık üç trilyon ABD doları azaltmak istiyor. Geçen yıl ABD 1,38 trilyon dolar açık verdi. Ekim ayında başlayacak olan yeni mali yıl taslağı, beklenenden daha yüksek bir miktar olan 1,8 trilyon ABD doları tutarında bir açık öngörüyor.

Sosyal güvenlik ve sağlık sigortasına daha fazla destek

Genel olarak, bir sonraki bütçe yaklaşık 6,9 trilyon doları içermelidir – cari bütçe yılı için hacim 6,2 trilyon ABD dolarıdır. Paranın çoğu taslakta Sosyal Güvenlik ve kamu sağlık sigortası ve ilgili programları finanse etmek için ayrıldı.

Bu, örneğin 65 yaş ve üstü kişiler ve engelli kişiler için kamu sağlık sigortası fonu Medicare’i içerir. ABD hükümetine göre, sağlık sigortası şirketinin ödeme gücü 25 yıl daha güvence altına alınacak. AFP haber ajansı tarafından bildirildiği üzere uzmanlar şu anda Medicare’in ancak 2028’e kadar ödeme gücüne sahip kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ancak Biden’ın hükümeti de savunma sektörüne daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bütçe taslağında Savunma Bakanlığı için rekor bir meblağ olan yaklaşık 842 milyar ABD doları planlanıyor. Ukrayna, NATO ve Avrupa’daki ortak ülkelere destek için yaklaşık altı milyar ABD doları ayrıldı.

Cumhuriyetçilerle zorlu bir mücadele riski var

Ancak Biden hükümetinin planlarının mevcut haliyle kabul edilme şansı çok az. ABD’de Kongre bütçeyi onaylamak zorunda ve Demokratlar geçen Kasım’daki ara sınavlarda komitedeki çoğunluklarını kaybettiler.

Bu yüzden, muhalefetteki Cumhuriyetçilerle uzlaşmaya muhtaçlar ve her şeyden önce hükümet harcamalarında kesinti yapılması için bastırıyorlar. Özellikle ABD için Ocak ayında ulaşılan 31.38 trilyon ABD doları olan borç tavanı dikkate alındığında.

Bütçe taslağının yayınlanmasından kısa bir süre sonra ABD Temsilciler Meclisi başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, özellikle Biden’ın vergi planları konusunda bütçeye karşı çıktı. “Durgun bir ekonomide vergileri artırmak bize sadece daha fazla zarar verir ve bizi durgunluğa iter” diye uyardı.

Cevap olarak Başkan, McCarthy ve partisinden kendi bütçe planlarını sunmalarını istedi ve konuşmaya istekli olduklarını söyledi. Biden, “Bana ne yapmak istediğini söyle. Sana ne yapmak istediğimi gösterip hangi konularda anlaşabileceğimizi göreyim” dedi.

Sürpriz Ziyaret: Joe Biden Kiev’de

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

