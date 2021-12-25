Beşiktaş mali kongresinde ilginç gelişme. Fikret Orman ibra edilmedi, Ahmet Nur Çebi ibra edildi

Yolsuzluk içeren raporların açıklandığı son 10 yıllık dönemde Başkan yardımcısı olan Ahmet Nur Çebi ile birlikte şu an görevde bulunan bir çok yönetici de görev yapıyordu

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.

ORMAN’IN İHRACI İÇİN ÖNERGE VERİLDİ

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda eski başkan Fikret Orman’ın kulüpten ihraç edilmesi için kongreye önerge verildi. Fikret Orman’ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge, genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

YOLSUZLUK RAPORU YAYINLANDI

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, KPMG raporuyla ilgili detayları paylaştı.

Beşiktaş Divan Kurulu’nda okunan KPMG Raporu’na göre, Fikret Orman döneminde BJK TV’nin uydu yayını için bir firma ile 468 bin 299 euro’luk kiralama sözleşmesi imzalandığı ancak BJK TV’nin uyduda hiç yayın yapmadığı açıklandı.

Bahsi olan dönemlerde yönetim kurulu listesinde bulunan dönemin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yine bahsi olan dönemde genel sekreterlik görevinde bulunan Mesut Urgancılar, Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay bulunurken Umut Şenol,’da denetleme kurulu görevini yapıyordu

Yapılan açıklamalardan satır başları:

Denetleme Raporu: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Kocaeli Birlikspor ile hisse devri konusunda yapmış olduğu görüşmelerde BJK zarara uğradığı tespit edildiği açıklandı.

Mesut Urgancılar: 2012 ve 2019 yılları arasında bazı futbolcuların birden fazla menajerle anlaştıkları görüşmüştür. Bazı menajerlere ise FIFA’nın öngördüğü % 10 komisyon bedellerinden fazla ödeme yapıldığı görülmüştür. dedi

Mesut Urgancılar: Vodafone Park incelemesinde harfiyat işlerinde gerçekleşen sefer sayılarında 5164 kere fazladan ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Mesut Urgancılar’ın Vodafone Park harfiyat işlerinde gerçekleşen sefer sayılarında 5164 kere fazladan ödeme yapıldığı tespit edildiğini açıklamasından önce Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı açıklama. pic.twitter.com/33RoKSkOT3 — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) December 25, 2021

Mesut Urgancılar: Çin’de 9 gün sürecek bir kamp organizasyonu planlandığı ve Çin’e ulaştıktan 1.5 gün sonra Türkiye’ye dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Kulübün toplam kaybı 763 bin 721 Euro’dur.

Mesut Urgancılar: Çin'de 9 gün sürecek bir kamp organizasyonu planlandığı ve Çin'e ulaştıktan 1.5 gün sonra Türkiye'ye dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Kulübün toplam kaybı 763 bin 721 Euro'dur. pic.twitter.com/GgjGOhthA6 — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) December 25, 2021

BJK TV’nin uydudan hiçbir zaman yayın yapmadığı bilgisi alınmıştır

Mesut Urgancılar: BJK TV’ye uydu yayını için bir firmadan lisans kiralaması yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonrası BJK TV’nin uydudan hiçbir zaman yayın yapmadığı bilgisi alınmıştır. Bu sözleşmenin kulübe maliyeti 468.299 Euro’dur.

Mesut Urgancılar: BJK TV'ye uydu yayını için bir firmadan lisans kiralaması yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonrası BJK TV'nin uydudan hiçbir zaman yayın yapmadığı bilgisi alınmıştır. Bu sözleşmenin kulübe maliyeti 468.299 Euro'dur. pic.twitter.com/q7d4mNSH6S — Beşiktaş Postası – BJK (@besiktaspostasi) December 25, 2021

Beşiktaş, 2009-2019 arasına dair bağımsız denetim şirketi KPMG’nin hazırladığı raporu sonunda son 10 yılın 6,5 yılı 2. başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi ile 7 yılı Başkanlık yapan Fikret Orman’ın yanı sıra 2009-2012 yılları arasında 3 yıl süreyle başkanlık koltuğunda olan Yıldırım Demirören’de topun ağzında.

ŞİMDİ NE OLACAK ?

Bahsi olan dönemlerde yönetim kurulu listesinde bulunan dönemin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yine bahsi olan dönemde genel sekreterlik görevinde bulunan Mesut Urgancılar, Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay bulunurken Umut Şenol,’da denetleme kurulu görevini yapıyordu.

2012 yılında göreve gelen Fikret Oman’ın listesinde “Ahmet Nur Çebi, Tamer Kıran, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Umut Güner, Adnan Dalgakıran, Berk Hacıgüzeller, Levent Erdoğan, Nusret Altınbaş, İsmet Berkan, Cem Bilge, Yalçın Kaya Yılmaz, Erdal Karacan, Berkan Gocay, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Mesut Urgancılar, Abdullah Sözer.” bulunuyordu.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Bu açıklama sonrası hem hukuki işlemlerin başlaması hem de etik olarak dönemde adı geçen görevdeki yöneticilerin istifası söz konusu olabilir.

ORMAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman bugün saat 17:00’de basın toplantısı düzenleyecek.