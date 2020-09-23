Beşiktaş’ta Fikret Orman ve Yöneticilere Suç Duyurusu
2014’teki yönetim kurulu ve Aşçıoğlu İnşaat tarafından oluşturulan ve “Beşiktaş’ın Fulya’da zararı yoktur” kararı çıkartılan hakem heyeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş’ın eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay’ın avukatı ve BJK kongre üyesi Aker Çıtak, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Çıtak’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle;
“Danışıklı bir tahkim heyeti oluşturularak Beşiktaş’ın Fulya’daki haklarının gizlice ortadan kaldırılması ve bunun 6 yıl boyunca camiaya açıklanmaması nedeniyle, 2014 yılında görevde olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”
Danışıklı bir tahkim heyeti oluşturularak Beşiktaş’ın Fulya’daki haklarının gizlice ortadan kaldırılması ve bunun 6 yıl boyunca camiaya açıklanmaması nedeniyle, 2014 yılında görevde olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. https://t.co/i0DqUGakBR
— Aker Çıtak (@AkerCitak) September 22, 2020