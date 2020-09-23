Beşiktaş’ta Fikret Orman ve Yöneticilere Suç Duyurusu

Beşiktaş’ın eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay’ın avukatı ve BJK kongre üyesi Aker Çıtak, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Çıtak’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle;

“Danışıklı bir tahkim heyeti oluşturularak Beşiktaş’ın Fulya’daki haklarının gizlice ortadan kaldırılması ve bunun 6 yıl boyunca camiaya açıklanmaması nedeniyle, 2014 yılında görevde olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”