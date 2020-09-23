Elon Musk Konuştu, Tesla 50 Milyar Dolar Değer Kaybetti

Tesla’nın değeri, CEO Elon Musk’ın ucuz batarya üretiminin üç yıl uzakta olduğunu söylemesinin ardından 50 milyar dolar düştü.

Yatırımcılara konferans veren Elon Musk’un elektrikli araç maliyetlerini o kadar radikal bir şekilde azaltma sözüne rağmen Tesla’nın hisseleri büyük bir şok yaşadı.

Musk ve diğer Tesla yöneticileri yeni pil ve üretim stratejilerini sunarken Tesla’nın piyasa değeri önce yüzde 5.6, daha sonra yüzde 6.9 değer kaybetti.

Roth Capital Partners analisti Craig Irwin 50 milyar dolarlık düşüşü şu sözlerle yorumladı:

“Musk’ın bataryalar hakkında anlattığı hiçbir şey bitmiş bir anlaşma değil. Somut hiçbir şey yoktu”

Yatırımcılar Musk’ın konuşmasında 10 yıl veya daha uzun süre kullanılabilecek bir “milyon mil” pilin geliştirilmesi ve kilovat-saat başına maliyet azaltma projelerini açıklamasını bekliyorlardı. Ancak Musk’ın açıklamaları beklentileri karşılamadı.

Elon Musk, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni teknoloji ve süreçlerle pil maliyetlerini yarı yarıya azaltma ve “uygun fiyatlı” bir elektrikli otomobil sunma sözü verdi. “3 yıl içinde benzinli bir benzer arabadan biraz daha ucuz olan 25 bin dolarlık bir araba yapabiliriz” diyen Musk, Tesla’nın iddialı yeni araç ve batarya tasarımlarını ve üretim süreçlerini tam olarak tamamlamadığını kabul etti.

Musk, 270 binden fazla online izleyiciye verdiği demeçte, “Uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil inşa etmek şirketin başlangıcından beri her zaman hayalimiz oldu” dedi.

Toplantıda ayrıca saatte 320 kilometre hıza çıkabilen sedan model S Plaid de tanıtıldı. 2021’de satışa sunulması planlanan aracın fiyatı ise 140 bin dolar olarak duyuruldu.