Carlo Ancelotti için hapis talebi

Real Madrid’in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da yürütülen vergi kaçakçılığı davasında yargılandığı sürecin sonuna geldi. Savcılık, Ancelotti’nin 2014 ve 2015 yıllarında, ilk Real Madrid döneminde, imaj hakları gelirini gizleyerek devleti zarara uğrattığını öne sürdü ve dört yıl dokuz ay hapis cezası talebinde bulundu.

Madrid Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada savcılar, Ancelotti’nin sadece maaşını beyan ettiğini, ancak şirketler üzerinden kurduğu karmaşık yapılarla 1 milyon eurodan fazla geliri gizlediğini ileri sürdü. Söz konusu gelirlerin yalnızca imaj haklarından değil, gayrimenkul gibi diğer kaynaklardan da elde edildiği ifade edildi.

Carlo Anceloatti: Ne imzaladığını tam olarak bilmiyordu

65 yaşındaki İtalyan teknik adam, duruşmanın ilk gününde verdiği ifadede bilinçli bir şekilde yasa dışı bir işlem yapmadığını söyledi. Ancelotti, Real Madrid’e transferi sürecinde kulübün yönlendirmesiyle bu yapının kurulduğunu ve amacının vergi kaçırmak olmadığını belirtti:

“O dönem, oyuncular ve teknik direktörlerin çoğu aynı sistemi kullanıyordu. Bu durum bana doğru bir yol gibi göründü,” diyen Ancelotti, kendisinden önce Real Madrid’i çalıştıran Jose Mourinho’nun da benzer bir uygulamaya sahip olduğunu aktardı.

“Amaç kamuoyu önünde küçük düşürmekti”

Ancelotti’nin avukatı ise müvekkilinin belgeleri tam anlamadan imzaladığını, ve konunun mahkemeye taşınmak yerine anlaşmayla çözülebileceğini söyledi. Avukat, “Bu dava müvekkilimi kamuoyu önünde küçük düşürme girişimidir,” diyerek mahkemeden beraat talep etti.

Daha önceki örnekler ne oldu?

İspanya’da son yıllarda futbol dünyasındaki vergi kaçakçılığıyla ilgili çok sayıda dava açıldı. Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho gibi isimler de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmış, ilk suç olması nedeniyle hapis cezası ertelenmişti. Mourinho, 2019’da bir yıl ertelenmiş hapis cezası alarak süreci kapatmıştı.

Futbolda eşine az rastlanır kariyer

Carlo Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan tek isim olma unvanını taşıyor. İlk Real Madrid döneminin ardından Bayern Münih, Napoli ve Everton’da görev yapan Ancelotti, 2021’de yeniden Madrid’e döndü. Kariyerinde İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya liglerinde şampiyonluk yaşamış sayılı teknik adamlardan biri.

