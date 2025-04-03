Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri olarak Silivri Cezaevi’ni ziyaret etti ve tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüştü. Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle hedef alındığını ve tutuklanmasının tamamen siyasi gerekçelere dayandığını belirtti.

Müsavat Dervişoğlu: İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Tutuklanmazdı

Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun tutukluluğunu siyasi bir operasyon olarak nitelendirdi. Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle cezaevine konulduğunu açıkça ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı. Bu süreç tamamen siyasi bir karardır. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle hedef alınmış, haksız bir şekilde cezaevine konulmuştur. Hukuk, siyasi hesaplarla işletilmektedir.”

Müsavat Dervişoğlu’nun bu açıklamaları, İmamoğlu’nun tutuklanmasının yalnızca adaylık süreciyle ilişkilendirildiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ’a Destek

Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da ziyaret etti. Özdağ’ın da siyasi mücadelesi nedeniyle rehin alındığını savunan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

Müsavat Dervişoğlu: “Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin genel başkanıdır. Geçmişte İYİ Parti’de birlikte çalıştığımız bir dava arkadaşımızdır. O da vermiş olduğu siyasi mücadele çerçevesinde bugün Silivri’de rehin alınmış durumdadır. Onun hak ve hukukunun da takipçisi olacağız.”

Müsavat Dervişoğlu, Özdağ’ın tutukluluğunu da siyasi bir baskı olarak nitelendirerek, hukukun bu şekilde kullanılamayacağını ifade etti.



Müsavat Dervişoğlu’ndan Bastille Hapishanesi Benzetmesi

Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada Silivri Cezaevi’ni tarihsel bir benzetmeyle eleştirerek, Fransız İhtilali’nin sembolü olan Bastille Hapishanesi’ne benzetti.

Müsavat Dervişoğlu: “Burada sizlerin de vesilesiyle kamuoyuna bir mesaj vermek istiyorum; hukuk ve siyasi tarih okuyanlar Bastille Hapishanesi baskınını bilirler. Bastille Hapishanesi’nin işgali, monarşinin yıkılışının öncüsü olarak geçer. Bugün Silivri Cezaevi de tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştür.”

Bu benzetme, Müsavat Dervişoğlu’nun mevcut yönetim yapısını sert bir şekilde eleştirdiğini gösteriyor.

Müsavat Dervişoğlu: Gençlerin Davalarını Takip Ediyoruz

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin gençlerin dava süreçlerini yakından izlediğini ve bu konuda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu: “Bir kısmı gözaltında veya tutuklu olan gençlerin dava süreçlerini partimizde oluşturduğumuz hukuk kurulu ile yakından takip ediyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz tüm bilgileri birleştirip kamuoyuyla paylaşacağız.”

Sonuç: Müsavat Dervişoğlu’ndan Siyasi Operasyon Eleştirisi

Müsavat Dervişoğlu, Silivri Cezaevi ziyaretlerinde hem Ekrem İmamoğlu hem de Ümit Özdağ için güçlü destek mesajları verdi. Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle hedef alındığını ve haksız bir şekilde cezaevine konulduğunu ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, ayrıca Silivri Cezaevi’ni Bastille Hapishanesi’ne benzeterek, mevcut yönetim sistemini sert bir şekilde eleştirdi. İYİ Parti’nin bu süreçte gençlerin dava ve gözaltı süreçlerini yakından takip edeceğini vurgulayan Müsavat Dervişoğlu, kamuoyunu bilgilendirme taahhüdünde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu’nun bu açıklamaları, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı değerlendirmeler, sürece dair tartışmaları daha da derinleştirdi.