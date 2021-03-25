Fenerbahçe’de Erol Bulut dönemi sona erdi

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2020-21 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz” denildi.