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Türkiye, Çin aşı pasaportuna giriyor!

AB ülkeleri aşı pasaportu çalışmalarını sürdürürken benzer bir haber Çin'den geldi...

Photo of Aslı Aslı 18 saat önce
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Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Gelecek günlerde Türkiye’de Alman aşısı da uygulanmaya başlanacak. Ülkemizde aşı uygulaması devam ederken Türk turistleri sevindirecek, Avrupalıları üzecek bir gelişme yaşandı.

AB ülkeleri gibi Çin’de bir aşı pasaportu için çalışmalarını sürdürüyor. Çin’in Sinovav’ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olanlardan test ve karantina istemeden ülkeye girişlerine onay vereceği ileri sürüldü.

Türk turistler ve iş insanları için bu karar sevindirici olsa da Avrupalılar için bu durum sıkıntı oluşturacak gibi. Sık sık iş için Çin’e giden Avrupalıların AB aşı pasaportunun Çin’de geçerli olmayacağı  belirtiliyor.

Alman Der Tagesspiegel gazetesi Çin‘in, ülkeye sorunsuz giriş iznini sadece Çin aşısı yaptıranlara verme çalışması yaptığını, bunun ekonomik bağlantılar nedeniyle Çin’e sık ziyaret eden Avrupalıları olumsuz etkileyeceğini yazdı.

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