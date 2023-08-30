Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat’ın Fikret Orman’a “hırsız” dediğini iddia etti.

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan adayı olduğunu açıklayan Hasan Arat’a çok sert ifadelerle yüklendi. Çebi “22 senedir neredeydin? Neden aday olmadın şu zaman boyunca?” dedi.

Ahmet Nur Çebi, TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat’ın eski başkan Fikret Orman’a hırsız dediğini açıkladı.

Hasan Arat 22 yıldır niye aday olmamış

Hasan Arat’ın her puan kaybında sosyal medyadan tweet atıp seçim istediğini kaydeden Çebi, “Yıldırım Bey’e kızmışsın; Serdar Bilgili’ye silah çekmişsin yani kavga etmişsin.

Fikret Orman’a, efendime söyleyeyim, ‘Bu hırsızdan hesap sor’ demişsin, bana gelip. Niye aday olmamışsın 22 sene boyunca… Beşiktaş’ta bir sorun yok. Onun için genel kurul istiyorlar” diye konuştu.

Hesap sor dediğin adamla kolkolasın

Hasan Arat’ın Fikret Orman ile beraber çalıştığını savunan Çebi, “Aylardır sabırla bekliyorum. Takım kazanıyor ortada yoksun. 1-1 sonucun ardından ‘Genel Kurula gidelim’ diyorsun.

Ayıp ayıp. ‘Hesap sor’ diyorsun, sonra ‘hesap sor’ dediğin adamla kolkolasın. Yanınında çalışan adamla birlikte tribünleri idare ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Seçim çağrılarının Beşiktaş’a zarar verdiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bir yıl önce seçime gittik. ‘Herkes bu seçime girsin’ dedik, kimse gelmedi. Bu çağrılarla tedirginlik başlıyor. Sponsorluk anlaşmalarını zarara sokuyor. Bankalar ‘Sen iyisin de senden sonra ne olacak?’ diyor” açıklamasını yaptı.

“22 senedir ortalıkta yoksun sevgili ağabeyim”

Yönetimsel anlamda yıldız transferi harici bir hatanın bulunmadığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bir yıldız transferi hariç yapılan bir tane hata yok. O beyefendi acil çağırmış. 22 senedir ortalıkta yoksun sevgili ağabeyim diyeyim” şeklinde konuştu.

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